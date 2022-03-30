«Боруссия» не сможет удержать Холанна, если тот получит выгодное предложение от другого клуба
Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб не сможет удержать нападающего Эрлина Холанна, если тот получит выгодное предложение от другого клуба.
«Пока никакой информации от самого игрока мы не получали. Но мы знаем, что не сможет повторить финансовое предложение условного «Манчестер Сити»...
Так же было в случае Левандовски и «Баварии» или Обамеянга и «Арсенала», — цитирует Ватцке Bild.
Холанн выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 норвежец забил 23 гола и отдал 6 результативных передач в 23 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего игрока в 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на Холанна претендуют «Манчестер Сити», «Барселона» и «Реал».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|20
|3
|4
|81-28
|63
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|3
|6
|67-38
|57
|
3
|РБ Лейпциг
|27
|13
|6
|8
|57-30
|45
|
4
|Байер
|27
|14
|6
|7
|66-41
|48
|
5
|Фрайбург
|27
|12
|9
|6
|43-29
|45
|
6
|Хоффенхайм
|27
|13
|5
|9
|49-40
|44
|
7
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|
8
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|8
|9
|39-38
|38
|
9
|Кельн
|27
|10
|10
|7
|38-40
|40
|
10
|Унион Б
|27
|10
|8
|9
|33-38
|38
|
11
|Бохум
|27
|9
|5
|13
|28-39
|32
|
12
|Боруссия М
|27
|9
|6
|12
|38-51
|33
|
13
|Вольфсбург
|27
|9
|4
|14
|29-42
|31
|
14
|Штутгарт
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|
16
|Арминия
|27
|5
|10
|12
|22-38
|25
|
17
|Герта
|27
|7
|5
|15
|29-60
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|27
|3
|6
|18
|24-70
|15
|1.04
|21:30
|
Унион Б – Кельн
|- : -
|2.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
|- : -
|2.04
|16:30
|
Арминия – Штутгарт
|- : -
|2.04
|16:30
|
Байер – Герта
|- : -
|2.04
|16:30
|
Фрайбург – Бавария
|- : -
|2.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|- : -
|2.04
|19:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|3.04
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|3.04
|18:30
|
Боруссия М – Майнц
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|21
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|23
|1
|5