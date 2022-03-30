Форвард «Зальцбурга» Адейеми обойдется «Боруссии» в 45 миллионов евро

Дортмундской «Боруссии» придется заплатить 45 миллионов евро для того, чтобы подписать нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми.

Sport Bild сообщает, что немецкая команда должна будет принять решение о готовности заплатить данную сумму за игрока до Пасхи (15-18 апреля), иначе «Зальцбург» начнет переговоры с другими командами.

В сезоне-2021/22 Адейеми провел 36 матчей за австрийский клуб, на его счету 19 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 35 миллионов евро.