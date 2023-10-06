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6 октября, 22:43

«Бавария» объяснила, почему не стала подписывать контракт с Боатенгом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Джером Боатенг.
Фото Global Look Press

В «Баварии» объяснили, почему в клубе решили не подписывать контракт защитника Джерома Боатенга.

«Около двух недель назад все четыре центральных защитника основного состава «Баварии» не смогли принять участие в кубковом матче с «Пройссеном» из-за травм. Боатенга, у которого сейчас нет клуба, впоследствии пригласили присоединиться к тренировкам в «Баварии». Дайо Упамекано и Ким Мин Джэ теперь снова играют, не испытывая боли, а Маттейс де Лигт также находится на пути к выздоровлению, а это означает, что кадровая ситуация в центре защиты улучшилась. Учитывая все обстоятельства, «Бавария» решила не подписывать Боатенга. В то же время, как выдающемуся бывшему игроку, Жерому предложили возможность продолжать поддерживать свою физическую форму в клубе. Боатенг показал себя в хорошей физической форме», — сообщается на официальном сайте «Баварии».

По словам его бывшей гражданской супруги и матери его двоих детей Шерин Зенлер, в 2018 году во время отпуска он избил и укусил ее. Боатенг был оштрафован на 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что по делу Боатенга состоится новое судебное разбирательство.

Боатенг играл за немецкий клуб с 2011 по 2021 год. Всего он провел за «Баварию» 363 матча, забил 10 мячей и отдал 25 результативных передач.

35-летний немец является свободным агентом, последним клубом для него был «Лион».

Джером Боатенг
Футбол
ФК Бавария
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Тухель раскритиковал Немецкий футбольный союз: «Они знают наше мнение, но не хотят его слышать»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
2
 Штутгарт 6 5 0 1 19-7 15
3
 Бавария 6 4 2 0 20-6 14
4
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
5
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 16-6 13
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 12
8
 Фрайбург 6 3 1 2 7-10 10
9
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
10
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
11
 Унион Б 6 2 0 4 9-10 6
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Вердер 6 2 0 4 10-14 6
14
 Аугсбург 6 1 2 3 9-15 5
15
 Дармштадт 6 1 1 4 10-18 4
16
 Бохум 6 0 3 3 5-19 3
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
18
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
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6.10 21:30
Боруссия М – Майнц
 2 : 2
7.10 16:30
Аугсбург – Дармштадт
 - : -
7.10 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 - : -
7.10 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
7.10 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
7.10 19:30
Вердер – Хоффенхайм
 - : -
8.10 16:30
Байер – Кельн
 - : -
8.10 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
8.10 20:30
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
 - : -
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Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 5 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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