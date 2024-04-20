Бывший управляющий директор «Локомотива» Рангник может возглавить «Баварию»
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник может заменить Томаса Тухеля в «Баварии», сообщает Sport1.
По информации источника, переговоры между сторонами уже состоялись. Отмечается, что 65-летний специалист готов разорвать контракт с австрийской национальной командой.
Немец с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве». Ранее он тренировал «Лейпциг», «Хоффенхайм», «Шальке» и «Штутгарт».
Ранее стало известно, что Томас Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона-2023/24.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|29
|25
|4
|0
|74-19
|79
|
2
|Бавария
|29
|20
|3
|6
|82-36
|63
|
3
|Штутгарт
|29
|20
|3
|6
|67-34
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|17
|5
|7
|67-33
|56
|
5
|Боруссия Д
|29
|16
|8
|5
|57-34
|56
|
6
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|12
|7
|46-40
|45
|
7
|Аугсбург
|30
|10
|9
|11
|48-49
|39
|
8
|Фрайбург
|29
|11
|6
|12
|41-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|29
|10
|6
|13
|49-57
|36
|
10
|Хайденхайм
|29
|8
|10
|11
|42-50
|34
|
11
|Боруссия М
|29
|7
|10
|12
|50-56
|31
|
12
|Вердер
|29
|8
|7
|14
|36-49
|31
|
13
|Унион Б
|29
|8
|5
|16
|25-45
|29
|
14
|Вольфсбург
|29
|7
|7
|15
|34-50
|28
|
15
|Бохум
|29
|5
|12
|12
|34-59
|27
|
16
|Майнц
|29
|5
|11
|13
|30-47
|26
|
17
|Кельн
|29
|4
|10
|15
|23-51
|22
|
18
|Дармштадт
|29
|2
|8
|19
|28-72
|14
Результаты / календарь
1 тур
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3 тур
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5 тур
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12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|3 : 1
|20.04
|16:30
|
Кельн – Дармштадт
|- : -
|20.04
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|20.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|- : -
|20.04
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|- : -
|20.04
|19:30
|
Унион Б – Бавария
|- : -
|21.04
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|- : -
|21.04
|18:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|21.04
|20:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|22
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|21
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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