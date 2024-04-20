Бывший управляющий директор «Локомотива» Рангник может возглавить «Баварию»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник может заменить Томаса Тухеля в «Баварии», сообщает Sport1.

По информации источника, переговоры между сторонами уже состоялись. Отмечается, что 65-летний специалист готов разорвать контракт с австрийской национальной командой.

Немец с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве». Ранее он тренировал «Лейпциг», «Хоффенхайм», «Шальке» и «Штутгарт».

Ранее стало известно, что Томас Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона-2023/24.