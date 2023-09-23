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Сегодня, 18:23

Гол Ройса помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Вольфсбург»

Алина Савинова
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Футболисты «Боруссии» и «Вольфсбурга».
Фото AFP

Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Вольфсбург» в матче 5-го тура бундеслиги — 1:0.

У черно-желтых голом на 68-й минуте встречи отметился полузащитник Марко Ройс.

«Боруссия» поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 11 очков. «Вольфсбург» с 9 очками идет на 7-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
23 сент, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:0
Вольфсбург


В другом матче дня «Лейпциг» на выезде одержал победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха — 1:0.

Клуб из Лейпцига идет на 3-й позиции в бундеслиге (12 очков). Черно-бело-зеленые занимают 15-е место (2 очка).

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
23 сент, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
0:1
РБ Лейпциг
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
0
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«Бавария» — «Бохум»: прямая трансляция матча бундеслиги

«Бавария» забила «Бохуму» семь безответных голов, Кейн оформил хет-трик
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 4 1 0 18-4 13
2
 Штутгарт 5 4 0 1 17-7 12
3
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 14-4 12
4
 Хоффенхайм 5 4 0 1 12-6 12
5
 Боруссия Д 5 3 2 0 9-5 11
6
 Байер 4 3 1 0 13-5 10
7
 Вольфсбург 5 3 0 2 7-6 9
8
 Айнтрахт Ф 4 1 3 0 4-3 6
9
 Унион Б 5 2 0 3 9-9 6
10
 Фрайбург 4 2 0 2 5-10 6
11
 Аугсбург 5 1 2 2 9-13 5
12
 Хайденхайм 4 1 1 2 8-9 4
13
 Вердер 4 1 0 3 6-9 3
14
 Бохум 5 0 3 2 4-16 3
15
 Боруссия М 5 0 2 3 8-13 2
16
 Кельн 4 0 1 3 3-7 1
17
 Дармштадт 5 0 1 4 6-16 1
18
 Майнц 5 0 1 4 4-14 1
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22.09 21:30
Штутгарт – Дармштадт
 3 : 1
23.09 16:30
Аугсбург – Майнц
 2 : 1
23.09 16:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 0 : 1
23.09 16:30
Бавария – Бохум
 7 : 0
23.09 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 1 : 0
23.09 16:30
Унион Б – Хоффенхайм
 0 : 2
23.09 19:30
Вердер – Кельн
 - : -
24.09 16:30
Байер – Хайденхайм
 - : -
24.09 18:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
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Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 5
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Джереми Фримпонг

Джереми Фримпонг

Байер

 3
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 3
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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