Гол Ройса помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Вольфсбург»

Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Вольфсбург» в матче 5-го тура бундеслиги — 1:0.

У черно-желтых голом на 68-й минуте встречи отметился полузащитник Марко Ройс.

«Боруссия» поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 11 очков. «Вольфсбург» с 9 очками идет на 7-й строчке.



В другом матче дня «Лейпциг» на выезде одержал победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха — 1:0.

Клуб из Лейпцига идет на 3-й позиции в бундеслиге (12 очков). Черно-бело-зеленые занимают 15-е место (2 очка).