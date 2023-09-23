Гол Ройса помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Вольфсбург»
Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Вольфсбург» в матче 5-го тура бундеслиги — 1:0.
У черно-желтых голом на 68-й минуте встречи отметился полузащитник Марко Ройс.
«Боруссия» поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 11 очков. «Вольфсбург» с 9 очками идет на 7-й строчке.
В другом матче дня «Лейпциг» на выезде одержал победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха — 1:0.
Клуб из Лейпцига идет на 3-й позиции в бундеслиге (12 очков). Черно-бело-зеленые занимают 15-е место (2 очка).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|18-4
|13
|
2
|Штутгарт
|5
|4
|0
|1
|17-7
|12
|
3
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
4
|Хоффенхайм
|5
|4
|0
|1
|12-6
|12
|
5
|Боруссия Д
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
6
|Байер
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
7
|Вольфсбург
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|
9
|Унион Б
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|
10
|Фрайбург
|4
|2
|0
|2
|5-10
|6
|
11
|Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|
12
|Хайденхайм
|4
|1
|1
|2
|8-9
|4
|
13
|Вердер
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
14
|Бохум
|5
|0
|3
|2
|4-16
|3
|
15
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|8-13
|2
|
16
|Кельн
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|
17
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|
18
|Майнц
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.09
|21:30
|
Штутгарт – Дармштадт
|3 : 1
|23.09
|16:30
|
Аугсбург – Майнц
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|0 : 1
|23.09
|16:30
|
Бавария – Бохум
|7 : 0
|23.09
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|1 : 0
|23.09
|16:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|0 : 2
|23.09
|19:30
|
Вердер – Кельн
|- : -
|24.09
|16:30
|
Байер – Хайденхайм
|- : -
|24.09
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|5
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Джереми Фримпонг
Байер
|3
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
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