Трансляция матча чемпионата Германии «Бавария» — «Бохум» начнется в 16.25 мск на «Матч ТВ»

«Бавария» на своем поле в Мюнхене примет «Бохум» в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу в субботу, 23 сентября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Бавария» — «Бохум» можно будет на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 16.25.

Ключевые события игры чемпионата Германии «Бавария» — «Бохум» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Бавария» с 10 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. «Бохум» располагается на 13-й строчке с тремя баллами.

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