«Бавария» — «Бохум»: прямая трансляция матча бундеслиги
«Бавария» на своем поле в Мюнхене примет «Бохум» в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу в субботу, 23 сентября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.
Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Бавария» — «Бохум» можно будет на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 16.25.
Ключевые события игры чемпионата Германии «Бавария» — «Бохум» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Бавария» с 10 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. «Бохум» располагается на 13-й строчке с тремя баллами.
Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Штутгарт
|5
|4
|0
|1
|17-7
|12
|
2
|Байер
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
3
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
4
|РБ Лейпциг
|4
|3
|0
|1
|13-4
|9
|
5
|Хоффенхайм
|4
|3
|0
|1
|10-6
|9
|
6
|Вольфсбург
|4
|3
|0
|1
|7-5
|9
|
7
|Боруссия Д
|4
|2
|2
|0
|8-5
|8
|
8
|Унион Б
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|
9
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|
10
|Фрайбург
|4
|2
|0
|2
|5-10
|6
|
11
|Хайденхайм
|4
|1
|1
|2
|8-9
|4
|
12
|Вердер
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
13
|Бохум
|4
|0
|3
|1
|4-9
|3
|
14
|Боруссия М
|4
|0
|2
|2
|8-12
|2
|
15
|Аугсбург
|4
|0
|2
|2
|7-12
|2
|
16
|Кельн
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|
17
|Майнц
|4
|0
|1
|3
|3-12
|1
|
18
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|22.09
|21:30
|
Штутгарт – Дармштадт
|3 : 1
|23.09
|16:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|23.09
|16:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|- : -
|23.09
|16:30
|
Бавария – Бохум
|- : -
|23.09
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|- : -
|23.09
|16:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|23.09
|19:30
|
Вердер – Кельн
|- : -
|24.09
|16:30
|
Байер – Хайденхайм
|- : -
|24.09
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|5
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|4
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|3
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0