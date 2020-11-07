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«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: видеотрансляция матча чемпионата Германии

19:29
Томас Мюллер. Фото AFP
Томас Мюллер. Фото AFP

В субботу, 8 ноября, пройдет матч 7-го тура чемпионата Германии, в дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Баварию». Начало матча — 20:30.

Следить за матчем «Боруссия» — «Бавария» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Боруссия» — «Бавария»

Боруссия Д — Бавария

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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