Болельщики «Баварии» создали петицию с требованием к руководству клуба оставить Флика главным тренером

Болельщики «Баварии» создали петицию с требованием к руководству клуба убедить Ханса-Дитера Флика остаться главным тренером мюнхенцев, сообщает DW 21 апреля.

По данным источника, за день было собрано более 21 тысячи подписей. Также подписавшиеся требуют уволить спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича, у которого случился конфликт с Фликом.

17 апреля немецкий немецкий специалист объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона.

После 30 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает первое место с 71 очком, опережая «Лейпциг» на 10 очков.

? Bayern Munich fans have started a petition «pro Hansi Flick, Brazzo raus.»



The petition demands the club commit to Flick long-term as head coach and sack Hasan Salihamidzic as head of sport if he doesn't resign on his own.



The petition has more than 21,000 signatures. ?? pic.twitter.com/r6adKWFp4h