«Реал» и Алаба согласовали пятилетний контракт

Защитник «Баварии» Давид Алаба согласовал условия контракта с «Реалом», сообщает журналист Sky Sport Макс Билефельд.

По его информации, контракт 28-летнего защитника рассчитан до 2026 года. Соглашение будет подписано в ближайшие недели. Он не продолжит карьеру в «Барселоне».

Sky sources: David Alaba has agreed a 5 year contract until 2026 with @realmadrid. Barcelona is not an option anymore. Contract not signed yet, but will be in the next weeks ??? #TransferUpdate @Sky_Torben @Sky_Marc pic.twitter.com/jo7DIVjO8g — Max Bielefeld (@Sky_MaxB) April 20, 2021

В текущем сезоне Алаба провел 28 игр в чемпионате Германии, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.