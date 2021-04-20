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«Реал» и Алаба согласовали пятилетний контракт

20 апреля 2021, 23:40
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Защитник «Баварии» Давид Алаба согласовал условия контракта с «Реалом», сообщает журналист Sky Sport Макс Билефельд.

По его информации, контракт 28-летнего защитника рассчитан до 2026 года. Соглашение будет подписано в ближайшие недели. Он не продолжит карьеру в «Барселоне».

В текущем сезоне Алаба провел 28 игр в чемпионате Германии, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

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