Дортмундская «Боруссия» претендует на Андре Силву

Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Андре Силвой, сообщает Bild.

По информации источника, «шмели» намерены сделать предложение по 25-летнему португальцу в случае, если команду покинет форвард Эрлин Холанн. Сообщается, что «Айнтрахт» требует за Силву 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Силва провел 30 матчей за «Айнтрахт», на его счету 25 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.