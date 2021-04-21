Дортмундская «Боруссия» претендует на Андре Силву
15:45
Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Андре Силвой, сообщает Bild.
По информации источника, «шмели» намерены сделать предложение по 25-летнему португальцу в случае, если команду покинет форвард Эрлин Холанн. Сообщается, что «Айнтрахт» требует за Силву 40 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Силва провел 30 матчей за «Айнтрахт», на его счету 25 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://sportbild.bild.de/bundesliga/vereine/borussia-dortmund/bvb-frankfurts-silva-als-haaland-ersatz-im-visier-76127124.sport.html
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