Болельщики «Баварии» оскорбляли Нагельсманна во время матча с «Аяксом»
20:08
Во время товарищеского матча против «Аякса» часть болельщиков «Баварии» оскорбляла главного тренера команды Юлиана Нагельсманна, сообщает Bild. Матч проходил на домашней арене чемпионов Германии в Мюнхене. Игра завершилась вничью — 2:2.
Источник указывает, что болельщики кричали Нагельсманну, чтобы тот возвращался в «Мюнхен 1860». Специалист ранее выступал за молодежную команду «Мюнхена», а также тренировал юношескую команду принципиальных соперников «Баварии».
34-летний специалист возглавил «Баварию» перед началом сезона. Ранее он также тренировал «Хоффенхайм» и «Лейпциг».
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