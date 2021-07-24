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Болельщики «Баварии» оскорбляли Нагельсманна во время матча с «Аяксом»

20:08
Юлиан Нагельсманн. Фото Twitter
Юлиан Нагельсманн. Фото Twitter
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Во время товарищеского матча против «Аякса» часть болельщиков «Баварии» оскорбляла главного тренера команды Юлиана Нагельсманна, сообщает Bild. Матч проходил на домашней арене чемпионов Германии в Мюнхене. Игра завершилась вничью — 2:2.

Источник указывает, что болельщики кричали Нагельсманну, чтобы тот возвращался в «Мюнхен 1860». Специалист ранее выступал за молодежную команду «Мюнхена», а также тренировал юношескую команду принципиальных соперников «Баварии».

34-летний специалист возглавил «Баварию» перед началом сезона. Ранее он также тренировал «Хоффенхайм» и «Лейпциг».

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Евгений Петров все материалы автора

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