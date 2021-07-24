«Бавария» и «Аякс» сыграли вничью в товарищеском матче

В товарищеском матче «Бавария» сыграла вничью с «Аяксом» (2:2). Игра состоялась на домашней арене чемпионов Германии в Мюнхене.

В составе хозяев отличились Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Ньянзу Куасси. У гостей забивали Закариа Лабиад и Виктор Йенсен.

Товарищеский матч

«Бавария» (Германия) — «Аякс» (Голландия) — 2:2 (1:1)

Голы: Лабиад, 10 (0:1). Шупо-Мотинг, 40 (1:1). Ньянзу, 48 (2:1). Йенсен, 50 (2:2).

«Бавария»: Ульрайх, Сарр (Аррей-Мби, 62), Станишич (Вита, 62), Ричардс (Лоуренс, 62), Упамекано (Брюкнер, 62), Ньянзу (Мусиала, 62), Кюизанс (Вениг, 62), Рейн (Мосандл, 62), Шупо-Мотинг (Тильман, 62), Зиркзе (Видович, 62), Зиб (Мотика, 62).

«Аякс»: Пасвер, Мазрауи (Регер, 77), Схюрс, Тимбер (Магальян, 46), Ренс (Баас, 46), Лабиад (Фитц-Джим, 77), Гравенберх (Йенсен, 46), Тейлор (Блинд, 64), Тадич, Алле (Марта, 77), Нерес (Бергхайс, 64).

24 июля.