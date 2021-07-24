«Боруссия» проиграла «Атлетику» в товарищеском матче
23:44
В товарищеском матче «Атлетик» победил дортмундскую «Боруссию» (2:0).
На 50-й минуте с пенальти открыл счет Рауль Гарсия. Второй мяч забил Дани Вивиан на 57-й минуте.
Товарищеский матч
«Боруссия» Д (Германия) — «Атлетик» (Испания) — 0:2 (0:0)
Голы: Рауль Гарсия, 50, с пенальти, Вивиан, 57
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