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«Боруссия» проиграла «Атлетику» в товарищеском матче

23:44
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В товарищеском матче «Атлетик» победил дортмундскую «Боруссию» (2:0).

На 50-й минуте с пенальти открыл счет Рауль Гарсия. Второй мяч забил Дани Вивиан на 57-й минуте.

Товарищеский матч

«Боруссия» Д (Германия) — «Атлетик» (Испания) — 0:2 (0:0)

Голы: Рауль Гарсия, 50, с пенальти, Вивиан, 57

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Евгений Петров все материалы автора

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