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Сегодня, 10:47

Болельщик «Боруссии» вырвал из рук инвалида-колясочника футболку Брандта

Виктория Кравченко
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Юлиан Брандт.
Фото Reuters

После окончания ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Атлетико» (4:2) полузащитник немецкой команды Юлиан Брандт подошел к трибунам и отдал свою футболку болельщику в инвалидной коляске.

В трансляцию попал момент, как другой фанат вырывает у инвалида футболку и уходит с улыбкой на лице.

В комментариях к эпизоду потребовали запретить фанату, укравшему футболку, посещать стадион «Боруссии».

Были и те, кто призывал не спешить с выводами, так как майку Брандта мог забрать также инвалид.

Клуб пытается разобраться в ситуации.

«Боруссия» по сумме двух встреч одержала победу и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».

Юлиан Брандт
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
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1
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2
 Бавария 29 20 3 6 82-36 63
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
4
 РБ Лейпциг 29 17 5 7 67-33 56
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 29 10 12 7 43-39 42
7
 Аугсбург 29 10 9 10 47-46 39
8
 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
9
 Хоффенхайм 29 10 6 13 49-57 36
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 Хайденхайм 29 8 10 11 42-50 34
11
 Боруссия М 29 7 10 12 50-56 31
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 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
13
 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
14
 Вольфсбург 29 7 7 15 34-50 28
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 Бохум 29 5 12 12 34-59 27
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 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
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