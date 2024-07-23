Компани о критике Хенессом трансферов «Баварии»: «Это не моя работа, хоть я и уважаю Ули»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о критике почетного президента клуба Ули Хенесса.

Ранее руководитель раскритиковал трансферную кампанию мюнхенцев в это межсезонье.

«Покупка и продажа игроков — это не моя работа. Я — связующее звено между игроками, поэтому мне нечего сказать. Можете провести пресс-конференцию с Эберлем и Фройндом (директоры «Баварии». — Прим. «СЭ»).

Я не собираюсь проводить пресс-конференцию, что отреагировать на слова Ули Хенесса, хоть и уважаю его. Мы с ним ужинали, и он мне объяснил, что сделало «Баварию» успешной. Они всегда шли вперед, даже после того, как выигрывали титулы», — цитирует Компани Bild.

1 июля Компани подписал трехлетний контракт с «Баварией».