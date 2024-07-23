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Компани о критике Хенессом трансферов «Баварии»: «Это не моя работа, хоть я и уважаю Ули»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о критике почетного президента клуба Ули Хенесса.

Ранее руководитель раскритиковал трансферную кампанию мюнхенцев в это межсезонье.

«Покупка и продажа игроков — это не моя работа. Я — связующее звено между игроками, поэтому мне нечего сказать. Можете провести пресс-конференцию с Эберлем и Фройндом (директоры «Баварии». — Прим. «СЭ»).

Я не собираюсь проводить пресс-конференцию, что отреагировать на слова Ули Хенесса, хоть и уважаю его. Мы с ним ужинали, и он мне объяснил, что сделало «Баварию» успешной. Они всегда шли вперед, даже после того, как выигрывали титулы», — цитирует Компани Bild.

1 июля Компани подписал трехлетний контракт с «Баварией».

Венсан Компани
Ули Хенесс
ФК Бавария
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1
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 - : -
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 - : -
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
24.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
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