Компани о критике Хенессом трансферов «Баварии»: «Это не моя работа, хоть я и уважаю Ули»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о критике почетного президента клуба Ули Хенесса.
Ранее руководитель раскритиковал трансферную кампанию мюнхенцев в это межсезонье.
«Покупка и продажа игроков — это не моя работа. Я — связующее звено между игроками, поэтому мне нечего сказать. Можете провести пресс-конференцию с Эберлем и Фройндом (директоры «Баварии». — Прим. «СЭ»).
Я не собираюсь проводить пресс-конференцию, что отреагировать на слова Ули Хенесса, хоть и уважаю его. Мы с ним ужинали, и он мне объяснил, что сделало «Баварию» успешной. Они всегда шли вперед, даже после того, как выигрывали титулы», — цитирует Компани Bild.
1 июля Компани подписал трехлетний контракт с «Баварией».
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|Байер
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|0
|0-0
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2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
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