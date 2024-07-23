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Хенесс: «Скоро «Бавария» будет ездить на игры на сочлененном автобусе»

Руслан Минаев
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал трансферную кампанию клуба в летнее межсезонье.

«В скором времени «Бавария» будет ездить на игры на сочлененном автобусе (автобус, состоящий из двух и более секций. — Прим. «СЭ»), — цитирует Хенесса Bild.

По данным портала Transfermarkt, этим летом «Бавария» потратила более 140 миллионов евро на трансферы Майкла Олисе, Жоау Пальиньи, Хироки Ито и Брайана Сарагосы.

Ули Хенесс
ФК Бавария
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