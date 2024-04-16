Кейн прокомментировал слухи о назначении Нагельсманна на пост главного тренера «Баварии»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о главном тренере сборной Германии Юлиане Нагельсманне.

«Честно говоря, я не слишком хорошо его знаю, я не в курсе всей ситуации с тренером на следующий сезон. Знаю только, что Тухель останется здесь до конца сезона», — приводит слова Кейна Bayern Germany.

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 63 очка в 29 матчах.