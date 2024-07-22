Президент «Баварии» Хенесс заявил, что у клуба нет лишних денег на трансферы

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о возможных трансферах команды. Он отметил, что у клуба нет лишних денег на новых игроков.

«Покупок больше не будет, если кто-то не уйдет из команды. У клуба нет лишней копейки», — цитирует Хенесса инсайдер Максимилиан Кох.

Ранее сообщалось, что защитник команды Маттейс де Лигт может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Новый сезон в бундеслиге стартует 23 августа и завершится 18 мая.