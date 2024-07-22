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Сегодня, 08:41

Президент «Баварии» Хенесс заявил, что у клуба нет лишних денег на трансферы

Виктория Кравченко
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о возможных трансферах команды. Он отметил, что у клуба нет лишних денег на новых игроков.

«Покупок больше не будет, если кто-то не уйдет из команды. У клуба нет лишней копейки», — цитирует Хенесса инсайдер Максимилиан Кох.

Ранее сообщалось, что защитник команды Маттейс де Лигт может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Новый сезон в бундеслиге стартует 23 августа и завершится 18 мая.

Ули Хенесс
ФК Бавария
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Хенесс — о будущем Дэвиса в «Баварии»: «Он не получит больше денег»
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
18
 Хольштайн 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 - : -
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 - : -
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
24.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
25.08 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
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Ст-Паули – Хайденхайм
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