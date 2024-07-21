Хенесс — о будущем Дэвиса в «Баварии»: «Он не получит больше денег»
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о переговорах с защитником мюнхенцев Альфонсо Дэвисом по новому контракту.
«Мы очень четко сказали ему, что мы позволим истечь его контракту, если он не продлит его. Он не получит больше денег», — приводит слова Хенесса AS.
Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за мюнхенцев 42 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал шесть голевых передач. Действующий контракт 23-летнего канадца с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что в переходе Дэвиса заинтересован «Реал».
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9
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|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
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|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
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Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
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