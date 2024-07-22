Тренер «Боруссии» Шахин сделал предупреждение игрокам после разгромного поражения клубу из Таиланда
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал разгромное поражение своей команды от клуба из Таиланда «Патхум Юнайтед» (0:4) в товарищеском матче.
«Я знаю, что ребята устали и много тренировались, но на таком уровне это не может быть оправданием. Я не могу сказать, что не волнуюсь только потому, что футболисты сильно устали. Если игроки не будут выполнять установок, то не будут выходить на поле! Все просто», — приводит слова Шахина Diario AS.
В прошлом сезоне «Боруссия» дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» со счетом 0:2.
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2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
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