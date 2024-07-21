«Спартак» этим летом отказался от покупки малийского хавбека Сиссоко

Руководство «Спартака» этим летом отказалось от приобретения малийского хавбека «Бохума» Ибраима Сиссоко, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, москвичи не захотели покупать полузащитника оборонительного стиля. Красно-белые ищут игрока формата «бокс-ту-бокс».

В прошлом сезоне 26-летний Сиссоко выступал за «Страсбур». В 27 матчах за французскую команду он отметился одной голевой передачей.

«Спартак» по итогам сезона-2023/24 занял пятое место в таблице РПЛ.