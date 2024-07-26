Хави Симонс хочет продолжить карьеру в «Лейпциге»
Полузащитник Хави Симонс хочет перейти в «Лейпциг», сообщает немецкое издание Bild.
Как отмечает источник, «красные быки» гарантировали 21-летнему футболисту место в стартовом составе. При этом «ПСЖ» не хочет продавать полузащитника до тех пор, пока не найдет замену перешедшему в «Реал» Килиану Мбаппе.
Ранее сообщалось, что в Симонсе заинтересован «Манчестер Сити», который готов предложить за него 100 миллионов евро, однако в борьбе за игрока лидирует «Бавария».
Прошлый сезон Симонс выступал на правах аренды за «Лейпциг». Он сыграл 43 матча, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.
Контракт нидерландца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
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9
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10
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12
|Вольфсбург
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|0-0
|0
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14
|Боруссия М
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|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
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|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
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|0-0
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18
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34 тур
|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
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