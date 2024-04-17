Кан вспомнил, как «Бавария» расставалась с Нагельсманном

Бывший генеральный директор «Баварии» Оливер Кан вспомнил об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера. На его место пришел Томас Тухель.

«В том сезоне «Баварии» не удалось выиграть все три трофея, но удалось завоевать чемпионство в бундеслиге. Как я часто говорил, решение об увольнении Нагельсманна было реализовано не лучшим образом. Тогда все прошло не очень хорошо, и я считаю так же по сей день», — цитирует SportBild Кана.

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона. На его замену рассматривают Нагельсманна.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 63 очка в 29 матчах.