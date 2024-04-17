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Сегодня, 12:12

Кан вспомнил, как «Бавария» расставалась с Нагельсманном

Виктория Кравченко
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Бывший генеральный директор «Баварии» Оливер Кан вспомнил об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера. На его место пришел Томас Тухель.

«В том сезоне «Баварии» не удалось выиграть все три трофея, но удалось завоевать чемпионство в бундеслиге. Как я часто говорил, решение об увольнении Нагельсманна было реализовано не лучшим образом. Тогда все прошло не очень хорошо, и я считаю так же по сей день», — цитирует SportBild Кана.

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона. На его замену рассматривают Нагельсманна.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 63 очка в 29 матчах.

ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 29 25 4 0 74-19 79
2
 Бавария 29 20 3 6 82-36 63
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
4
 РБ Лейпциг 29 17 5 7 67-33 56
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 29 10 12 7 43-39 42
7
 Аугсбург 29 10 9 10 47-46 39
8
 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
9
 Хоффенхайм 29 10 6 13 49-57 36
10
 Хайденхайм 29 8 10 11 42-50 34
11
 Боруссия М 29 7 10 12 50-56 31
12
 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
13
 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
14
 Вольфсбург 29 7 7 15 34-50 28
15
 Бохум 29 5 12 12 34-59 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
17
 Кельн 29 4 10 15 23-51 22
18
 Дармштадт 29 2 8 19 28-72 14
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19.04 21:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 - : -
20.04 16:30
Кельн – Дармштадт
 - : -
20.04 16:30
Хайденхайм – РБ Лейпциг
 - : -
20.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 - : -
20.04 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
20.04 19:30
Унион Б – Бавария
 - : -
21.04 16:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
21.04 18:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
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Фрайбург – Майнц
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 22
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 21 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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