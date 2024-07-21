Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 18:35

«Боруссия» потерпела разгромное поражение от тайского «Патума»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Боруссия» с разгромным счетом уступила «Патуму» в товарищеском матче. Встреча проходила в Бангкоке и завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Таиланда.

У победителей по голу в этой игре забили Мелвин Лоренцен, Терасил Дангда, а Яроэнсак Вонггорн отметился дублем.

В сезоне-2023/24 «Боруссия» заняла пятое место в бундеслиге и в финале Лиги чемпионов уступила «Реалу» (0:2). «Патум» стал четвертым в чемпионате Таиланда.

Дортмундская команда в рамках подготовки к новому сезону проведет еще три товарищеских матча: против японского «Сересо», испанского «Вильярреала» и английской «Астон Виллы».

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Читайте также
Беллу Хадид убрали из рекламы adidas на фоне палестинского конфликта
Надаль перед Олимпиадой проиграл в финале турнира в Бостаде
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Женщина избила ребенка на самокате и его бабушку в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Гавр» разгромил «Фужер», Кузяев оформил дубль

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости