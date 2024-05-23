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23 мая, 23:31

«Бохум» разгромно уступил «Фортуне» в первом стыковом матче за место в бундеслиге

Алина Савинова
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«Бохум» на своем поле уступил «Фортуне» в первом стыковом матче за право остаться в бундеслиге — 0:3.

На 13-й минуте нападающий команды хозяев Филипп Хофман забил автогол. Кроме этого, у гостей в этой встрече отличились Феликс Клаус (64-я минута) и Янник Энгельхардт (72-я).

Ответная игра между командами пройдет в понедельник, 27 мая, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Начало — в 21.30 по московскому времени.

Германия. Стыковые матчи

Переходные матчи

«Бохум» — «Фортуна Д» — 0:3 (0:1)

Голы: Хофманн, 13 — в свои ворота (0:1). Клаус, 64 (0:2). Энгельхардт, 72 (0:3).
«Бохум»: Луте, Ордец, Пасслак, Бернарду, Шлоттербек, Виттек (Гонсалу Пасьенсия, 71), Штегер, Беро (Дашнер, 80), Остераге (Лозийя, 63), Хофманн (Антви-Аджей, 71), Асано (Брошински, 62).
«Фортуна Д»: Кастенмайер, Циммерманн, де Вайс, Обердорф, Клаус (Учино, 87), Соботтка (Йоханнессон, 80), Танака, Энгельхардт (Аппелькамп, 87), Ийоха, Вермей (Дафернер, 85), Тзолис (Немец, 87).

Предупреждения: Бернарду, 71. Лозийя, 90+3.

Судья: Шредер (Германия).

23 мая. Бохум. Стадион «Vonovia Ruhrstadion».

Футбол
ФК Бохум
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1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
17
 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
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Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
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Хайденхайм – Кельн
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 4 : 2
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