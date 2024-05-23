«Бохум» разгромно уступил «Фортуне» в первом стыковом матче за место в бундеслиге

«Бохум» на своем поле уступил «Фортуне» в первом стыковом матче за право остаться в бундеслиге — 0:3.

На 13-й минуте нападающий команды хозяев Филипп Хофман забил автогол. Кроме этого, у гостей в этой встрече отличились Феликс Клаус (64-я минута) и Янник Энгельхардт (72-я).

Ответная игра между командами пройдет в понедельник, 27 мая, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Начало — в 21.30 по московскому времени.

Германия. Стыковые матчи

Переходные матчи

«Бохум» — «Фортуна Д» — 0:3 (0:1)

Голы: Хофманн, 13 — в свои ворота (0:1). Клаус, 64 (0:2). Энгельхардт, 72 (0:3).

«Бохум»: Луте, Ордец, Пасслак, Бернарду, Шлоттербек, Виттек (Гонсалу Пасьенсия, 71), Штегер, Беро (Дашнер, 80), Остераге (Лозийя, 63), Хофманн (Антви-Аджей, 71), Асано (Брошински, 62).

«Фортуна Д»: Кастенмайер, Циммерманн, де Вайс, Обердорф, Клаус (Учино, 87), Соботтка (Йоханнессон, 80), Танака, Энгельхардт (Аппелькамп, 87), Ийоха, Вермей (Дафернер, 85), Тзолис (Немец, 87).

Предупреждения: Бернарду, 71. Лозийя, 90+3.

Судья: Шредер (Германия).

23 мая. Бохум. Стадион «Vonovia Ruhrstadion».