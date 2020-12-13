Bild: Фавр покинул пост главного тренера дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» уволила Люсьена Фавра с поста главного тренера команды, сообщает Bild.

По данным источника, руководство клуба приняло такое решение после разгромного поражения в матче 11-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» (1:5).

Команде об увольнении было объявлено сегодня, 13 декабря, после утренней тренировки.

К следующим встречам «Боруссию» будет готовить помощник Фавра — Эдин Терзич.

Дортмундская «Боруссия» занимает 5-е место в турнирной таблице с 19 очками. «Штутгарт» расположился на 7-й строчке с 17 очками.