Беллингем хочет перейти в «Реал», отец советует игроку выбрать «Ливерпуль»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем намерен перейти в другой клуб и склоняется к уходу в «Реал», сообщает Football Insider.
Однако отец футболиста, Марк, настойчиво советует 19-летнему футболисту выбрать «Ливерпуль».
Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В текущем сезоне он провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи.
Его контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|10
|4
|1
|49-13
|34
|
2
|Фрайбург
|15
|9
|3
|3
|25-17
|30
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|8
|4
|3
|30-21
|28
|
4
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|32-24
|27
|
5
|Унион Б
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|
6
|Боруссия Д
|15
|8
|1
|6
|25-21
|25
|
7
|Вольфсбург
|15
|6
|5
|4
|24-20
|23
|
8
|Боруссия М
|15
|6
|4
|5
|28-24
|22
|
9
|Вердер
|15
|6
|3
|6
|25-27
|21
|
10
|Майнц
|15
|5
|4
|6
|19-24
|19
|
11
|Хоффенхайм
|15
|5
|3
|7
|22-22
|18
|
12
|Байер
|15
|5
|3
|7
|25-26
|18
|
13
|Кельн
|15
|4
|5
|6
|21-29
|17
|
14
|Аугсбург
|15
|4
|3
|8
|18-26
|15
|
15
|Штутгарт
|15
|3
|5
|7
|18-27
|14
|
16
|Герта
|15
|3
|5
|7
|19-22
|14
|
17
|Бохум
|15
|4
|1
|10
|14-36
|13
|
18
|Шальке
|15
|2
|3
|10
|13-32
|9
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|21.01
|17:30
|
Бохум – Герта
|- : -
|21.01
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Шальке
|- : -
|21.01
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|- : -
|21.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|21.01
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|- : -
|21.01
|20:30
|
Кельн – Вердер
|- : -
|22.01
|17:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|22.01
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|12
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|13
|1
|2
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