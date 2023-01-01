Конголезский полузащитник Мвумпа продлил контракт со «Штутгартом»

Полузащитник Силас Катомпа Мвумпа подписал новый контракт со «Штутгартом», сообщает сайт немецкого клуба.

24-летний конголезец заключил новое соглашение, которое действует до 2026 года.

Мвумпа перешел в немецкий клуб в 2019 года из французского «Пари».

В этом сезоне на его счету в бундеслиге 14 матчей, в которых он забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.