Нападающий «Герты» Зельке перейдет в «Кельн» с понижением зарплаты в два раза

Нападающий «Герты» Дави Зельке перейдет в «Кельн», сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

27-летний немец подпишет контракт до конца июня 2024 года и пойдет на двукратное снижение зарплаты. В клубе из Берлина он получал 4 миллиона евро в год, в «Кельне» ему будут платить 2 миллиона евро за сезон.

В сезоне-2022/23 Зельке забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Герту». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего немца в 1,8 миллиона евро.