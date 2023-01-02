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Сегодня, 13:43

Нападающий «Герты» Зельке перейдет в «Кельн» с понижением зарплаты в два раза

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Герты» Дави Зельке перейдет в «Кельн», сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

27-летний немец подпишет контракт до конца июня 2024 года и пойдет на двукратное снижение зарплаты. В клубе из Берлина он получал 4 миллиона евро в год, в «Кельне» ему будут платить 2 миллиона евро за сезон.

В сезоне-2022/23 Зельке забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Герту». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего немца в 1,8 миллиона евро.

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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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 - : -
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