Беллингем хочет перейти в «Ливерпуль», но может остаться в «Боруссии» еще на сезон

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем хочет продолжить карьеру в «Ливерпуле», однако его смущают результаты команды Юргена Клоппа в нынешнем сезоне, сообщает Sport1.

Из-за невысоких показателей «красных» хавбек может остаться в Дортмунде еще на один сезон. В свою очередь «шмели» не против такого варианта и планируют предложить 19-летнему игроку сборной Англии новый контракт, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Действующий контракт Беллингема с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне англичанин провел за «Боруссию» 26 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 110 миллионов евро.