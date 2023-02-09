Агент Азмуна заявил, что летом рассмотрит все варианты по трансферу футболиста

Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что до лета уход Сердара Азмуна из «Байера» маловероятен.

«Если честно, не вижу ухода Сердара из «Байера» сейчас. Но летом снова откроется трансферное окно, и тогда мы рассмотрим все варианты», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Сообщалось, что футболист мог перейти в «Марсель», но трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне Азмун провел 13 матчей в составе «Байера», отметился двумя результативными передачами.