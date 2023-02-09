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Сегодня, 11:16

Агент Азмуна заявил, что летом рассмотрит все варианты по трансферу футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что до лета уход Сердара Азмуна из «Байера» маловероятен.

«Если честно, не вижу ухода Сердара из «Байера» сейчас. Но летом снова откроется трансферное окно, и тогда мы рассмотрим все варианты», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Сообщалось, что футболист мог перейти в «Марсель», но трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне Азмун провел 13 матчей в составе «Байера», отметился двумя результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-azmuna-ne-vizhu-uhoda-serdara-sejchas-letom-rassmotrim-vse-varianty/
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
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10.02 22:30
Шальке – Вольфсбург
 - : -
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Бавария – Бохум
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Фрайбург – Штутгарт
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 - : -
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РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

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