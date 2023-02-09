Агент Азмуна заявил, что летом рассмотрит все варианты по трансферу футболиста
Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что до лета уход Сердара Азмуна из «Байера» маловероятен.
«Если честно, не вижу ухода Сердара из «Байера» сейчас. Но летом снова откроется трансферное окно, и тогда мы рассмотрим все варианты», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».
Сообщалось, что футболист мог перейти в «Марсель», но трансфер сорвался.
В нынешнем сезоне Азмун провел 13 матчей в составе «Байера», отметился двумя результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|11
|7
|1
|56-18
|40
|
2
|Унион Б
|19
|12
|3
|4
|33-23
|39
|
3
|Боруссия Д
|19
|12
|1
|6
|38-26
|37
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|10
|6
|3
|39-24
|36
|
5
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|
6
|Фрайбург
|19
|10
|4
|5
|30-30
|34
|
7
|Вольфсбург
|19
|8
|5
|6
|38-26
|29
|
8
|Вердер
|19
|8
|3
|8
|31-37
|27
|
9
|Боруссия М
|19
|7
|5
|7
|34-29
|26
|
10
|Байер
|19
|7
|3
|9
|30-31
|24
|
11
|Майнц
|19
|6
|5
|8
|27-31
|23
|
12
|Кельн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|
13
|Аугсбург
|19
|6
|3
|10
|24-33
|21
|
14
|Бохум
|19
|6
|1
|12
|24-46
|19
|
15
|Хоффенхайм
|19
|5
|4
|10
|28-36
|19
|
16
|Штутгарт
|19
|3
|7
|9
|22-34
|16
|
17
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|
18
|Шальке
|19
|2
|5
|12
|14-41
|11
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.02
|22:30
|
Шальке – Вольфсбург
|- : -
|11.02
|17:30
|
Бавария – Бохум
|- : -
|11.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|11.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|11.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|- : -
|11.02
|17:30
|
Вердер – Боруссия Д
|- : -
|11.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|12.02
|17:30
|
Герта – Боруссия М
|- : -
|12.02
|19:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|15
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2
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