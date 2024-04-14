«Байер» встретится с «Вердером» в 29-м туре чемпионата Германии в воскресенье, 14 апреля. Игра состоится на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Начало — в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Байер» — «Вердер» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Также игры бундеслиги доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 27-ти туров немецкого чемпионата «Байер» набрал 76 очков занимает первое место в турнирной таблице бундеслиги. «Вердер» идет на 12-й строчке, в активе команды 31 очко.

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