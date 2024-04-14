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Сегодня, 18:29

«Дармштадт» проиграл «Фрайбургу» и продлил серию без побед до 22 матчей

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фрайбург» на выезде победил «Дармштадт» в матче 29-го тура немецкой бундеслиги — 1:0.

Решающий гол на 36-й минуте забил Рицу Доан.

«Фрайбург» (39 очков) поднялся на восьмое место в бундеслиге.

«Дармштадт» (14) продолжает замыкать турнирную таблицу. Команда продлила серию без побед до 22 матчей. В последний раз «Дармштадт» 7 октября обыгрывал «Аугсбург» (2:1) в 7-м туре бундеслиги.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
14 апр, 16:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
0:1
Фрайбург

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Дармштадт
ФК Фрайбург
0
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«Байер» — «Вердер»: смотреть трансляцию матча бундеслиги Германии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 28 24 4 0 69-19 76
2
 Бавария 29 20 3 6 82-36 63
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
4
 РБ Лейпциг 29 17 5 7 67-33 56
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 29 10 12 7 43-39 42
7
 Аугсбург 29 10 9 10 47-46 39
8
 Хоффенхайм 29 10 6 13 49-57 36
9
 Фрайбург 28 10 6 12 40-52 36
10
 Хайденхайм 29 8 10 11 42-50 34
11
 Боруссия М 29 7 10 12 50-56 31
12
 Вердер 28 8 7 13 36-44 31
13
 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
14
 Вольфсбург 29 7 7 15 34-50 28
15
 Бохум 29 5 12 12 34-59 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
17
 Кельн 29 4 10 15 23-51 22
18
 Дармштадт 28 2 8 18 28-71 14
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34 тур
12.04 21:30
Аугсбург – Унион Б
 2 : 0
13.04 16:30
Боруссия М – Боруссия Д
 1 : 2
13.04 16:30
Бавария – Кельн
 2 : 0
13.04 16:30
Бохум – Хайденхайм
 1 : 1
13.04 16:30
Майнц – Хоффенхайм
 4 : 1
13.04 16:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 3 : 0
13.04 19:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 3 : 0
14.04 16:30
Дармштадт – Фрайбург
 - : -
14.04 18:30
Байер – Вердер
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 22
П
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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