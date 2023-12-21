«Байер» установил рекорд немецкого футбола по матчам без поражений на старте сезона

«Байер» стал первой командой в истории немецкого футбола, которая не потерпела ни одного поражения в первых 25 матчах сезона во всех турнирах, сообщает Squawka.

В этом сезоне леверкузенская команда под руководством Хаби Алонсо в бундеслиге одержала 13 побед и 3 раза сыграла вничью, а также выиграла все свои матчи в Лиге Европы и Кубке Германии — 6 и 3 соответственно.

После 16 туров «Байер» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 42 очка.