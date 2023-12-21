«Байер» установил рекорд немецкого футбола по матчам без поражений на старте сезона
«Байер» стал первой командой в истории немецкого футбола, которая не потерпела ни одного поражения в первых 25 матчах сезона во всех турнирах, сообщает Squawka.
В этом сезоне леверкузенская команда под руководством Хаби Алонсо в бундеслиге одержала 13 побед и 3 раза сыграла вничью, а также выиграла все свои матчи в Лиге Европы и Кубке Германии — 6 и 3 соответственно.
После 16 туров «Байер» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 42 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|16
|13
|3
|0
|46-12
|42
|
2
|Бавария
|15
|12
|2
|1
|49-15
|38
|
3
|Штутгарт
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
5
|Боруссия Д
|16
|7
|6
|3
|30-25
|27
|
6
|Айнтрахт Ф
|16
|6
|6
|4
|26-20
|24
|
7
|Хоффенхайм
|16
|7
|3
|6
|32-30
|24
|
8
|Фрайбург
|16
|7
|3
|6
|21-26
|24
|
9
|Хайденхайм
|16
|6
|2
|8
|25-32
|20
|
10
|Вольфсбург
|16
|6
|1
|9
|20-27
|19
|
11
|Аугсбург
|16
|4
|6
|6
|24-31
|18
|
12
|Боруссия М
|16
|4
|5
|7
|31-35
|17
|
13
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|23-30
|16
|
14
|Бохум
|16
|3
|7
|6
|18-33
|16
|
15
|Унион Б
|15
|4
|1
|10
|17-31
|13
|
16
|Майнц
|16
|1
|7
|8
|13-28
|10
|
17
|Кельн
|16
|2
|4
|10
|10-28
|10
|
18
|Дармштадт
|16
|2
|4
|10
|20-41
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.12
|20:30
|
Вердер – РБ Лейпциг
|1 : 1
|19.12
|22:30
|
Боруссия Д – Майнц
|1 : 1
|19.12
|22:30
|
Хоффенхайм – Дармштадт
|3 : 3
|20.12
|20:30
|
Унион Б – Кельн
|2 : 0
|20.12
|22:30
|
Байер – Бохум
|4 : 0
|20.12
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|2 : 1
|20.12
|22:30
|
Хайденхайм – Фрайбург
|3 : 2
|20.12
|22:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|3 : 0
|20.12
|22:30
|
Вольфсбург – Бавария
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|21
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|8
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|13
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5
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