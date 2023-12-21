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Сегодня, 00:29

«Байер» разгромил «Бохум». Шик оформил хет-трик

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Байер» крупно переиграл «Бохум» в матче 16-го тура чемпионата Германии — 4:0. Форвард Патрик Шик оформил хет-трик в первом тайме, а после перерыва гол забил Виктор Бонифаце.

Леверкузенская команда продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 42 очка.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
20 дек, 22:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
4:0
Бохум

В других встречах «Хайденхайм» выиграл у «Фрайбурга» (3:2), «Штутгарт» разгромил «Аугсбург» (3:0), а франкфуртский «Айнтрахт» вырвал победу у «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:1), забив два гола в добавленное время.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
20 дек, 22:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
3:2
Фрайбург
Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
20 дек, 22:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
3:0
Аугсбург
Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
20 дек, 22:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
2:1
Боруссия М
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Аугсбург
ФК Байер
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Фрайбург
ФК Штутгарт
0
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24 часа
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Неделя

Гол Кейна принес «Баварии» победу над «Вольфсбургом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
11
 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 15 4 1 10 17-31 13
16
 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
17
 Кельн 16 2 4 10 10-28 10
18
 Дармштадт 16 2 4 10 20-41 10
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19.12 20:30
Вердер – РБ Лейпциг
 1 : 1
19.12 22:30
Боруссия Д – Майнц
 1 : 1
19.12 22:30
Хоффенхайм – Дармштадт
 3 : 3
20.12 20:30
Унион Б – Кельн
 2 : 0
20.12 22:30
Байер – Бохум
 4 : 0
20.12 22:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 2 : 1
20.12 22:30
Хайденхайм – Фрайбург
 3 : 2
20.12 22:30
Штутгарт – Аугсбург
 3 : 0
20.12 22:30
Вольфсбург – Бавария
 1 : 2
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 21
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 11
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 8
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 13 2 2
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 12 1 5
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