«Байер» разгромил «Бохум». Шик оформил хет-трик

«Байер» крупно переиграл «Бохум» в матче 16-го тура чемпионата Германии — 4:0. Форвард Патрик Шик оформил хет-трик в первом тайме, а после перерыва гол забил Виктор Бонифаце.

Леверкузенская команда продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 42 очка.

В других встречах «Хайденхайм» выиграл у «Фрайбурга» (3:2), «Штутгарт» разгромил «Аугсбург» (3:0), а франкфуртский «Айнтрахт» вырвал победу у «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:1), забив два гола в добавленное время.