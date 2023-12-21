«Байер» разгромил «Бохум». Шик оформил хет-трик
«Байер» крупно переиграл «Бохум» в матче 16-го тура чемпионата Германии — 4:0. Форвард Патрик Шик оформил хет-трик в первом тайме, а после перерыва гол забил Виктор Бонифаце.
Леверкузенская команда продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 42 очка.
В других встречах «Хайденхайм» выиграл у «Фрайбурга» (3:2), «Штутгарт» разгромил «Аугсбург» (3:0), а франкфуртский «Айнтрахт» вырвал победу у «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:1), забив два гола в добавленное время.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|16
|13
|3
|0
|46-12
|42
|
2
|Бавария
|15
|12
|2
|1
|49-15
|38
|
3
|Штутгарт
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
5
|Боруссия Д
|16
|7
|6
|3
|30-25
|27
|
6
|Айнтрахт Ф
|16
|6
|6
|4
|26-20
|24
|
7
|Хоффенхайм
|16
|7
|3
|6
|32-30
|24
|
8
|Фрайбург
|16
|7
|3
|6
|21-26
|24
|
9
|Хайденхайм
|16
|6
|2
|8
|25-32
|20
|
10
|Вольфсбург
|16
|6
|1
|9
|20-27
|19
|
11
|Аугсбург
|16
|4
|6
|6
|24-31
|18
|
12
|Боруссия М
|16
|4
|5
|7
|31-35
|17
|
13
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|23-30
|16
|
14
|Бохум
|16
|3
|7
|6
|18-33
|16
|
15
|Унион Б
|15
|4
|1
|10
|17-31
|13
|
16
|Майнц
|16
|1
|7
|8
|13-28
|10
|
17
|Кельн
|16
|2
|4
|10
|10-28
|10
|
18
|Дармштадт
|16
|2
|4
|10
|20-41
|10
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.12
|20:30
|
Вердер – РБ Лейпциг
|1 : 1
|19.12
|22:30
|
Боруссия Д – Майнц
|1 : 1
|19.12
|22:30
|
Хоффенхайм – Дармштадт
|3 : 3
|20.12
|20:30
|
Унион Б – Кельн
|2 : 0
|20.12
|22:30
|
Байер – Бохум
|4 : 0
|20.12
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|2 : 1
|20.12
|22:30
|
Хайденхайм – Фрайбург
|3 : 2
|20.12
|22:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|3 : 0
|20.12
|22:30
|
Вольфсбург – Бавария
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|21
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|8
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|13
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5
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