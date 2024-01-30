«Байер» сделал запрос о трансфере Асенсио

«Байер» заинтересован в трансфере вингера «ПСЖ» Марко Асенсио, сообщает журналист Патрик Бергер.

По информации источника, леверкузенцы сделали запрос о переходе 28-летнего испанца. Сам футболист готов сменить клуб уже этой зимой.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что руководство парижан не отпустит игрока в это трансферное окно.

Асенсио выступает за «ПСЖ» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах.