«Байер» сделал запрос о трансфере Асенсио
«Байер» заинтересован в трансфере вингера «ПСЖ» Марко Асенсио, сообщает журналист Патрик Бергер.
По информации источника, леверкузенцы сделали запрос о переходе 28-летнего испанца. Сам футболист готов сменить клуб уже этой зимой.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что руководство парижан не отпустит игрока в это трансферное окно.
Асенсио выступает за «ПСЖ» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|19
|15
|4
|0
|50-14
|49
|
2
|Бавария
|19
|15
|2
|2
|56-18
|47
|
3
|Штутгарт
|19
|12
|1
|6
|43-25
|37
|
4
|Боруссия Д
|19
|10
|6
|3
|40-26
|36
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|10
|3
|6
|42-26
|33
|
6
|Айнтрахт Ф
|19
|8
|7
|4
|30-22
|31
|
7
|Фрайбург
|19
|8
|4
|7
|25-31
|28
|
8
|Хоффенхайм
|19
|7
|4
|8
|35-37
|25
|
9
|Вердер
|19
|6
|5
|8
|28-32
|23
|
10
|Хайденхайм
|19
|6
|5
|8
|28-35
|23
|
11
|Вольфсбург
|19
|6
|4
|9
|23-30
|22
|
12
|Боруссия М
|19
|5
|6
|8
|35-38
|21
|
13
|Аугсбург
|19
|5
|6
|8
|28-36
|21
|
14
|Бохум
|19
|4
|8
|7
|21-37
|20
|
15
|Унион Б
|18
|5
|2
|11
|18-32
|17
|
16
|Кельн
|19
|2
|6
|11
|12-34
|12
|
17
|Майнц
|18
|1
|8
|9
|14-30
|11
|
18
|Дармштадт
|19
|2
|5
|12
|22-47
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.02
|22:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|- : -
|3.02
|17:30
|
Бавария – Боруссия М
|- : -
|3.02
|17:30
|
Бохум – Аугсбург
|- : -
|3.02
|17:30
|
Дармштадт – Байер
|- : -
|3.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|3.02
|17:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
|3.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|4.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|- : -
|4.02
|19:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|23
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|13
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|16
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|14
|1
|5
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