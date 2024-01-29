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Сегодня, 13:10

Мари-Луиза Эта из «Униона» стала первой женщиной-тренером, руководившей командой в матче бундеслиги

Сергей Разин
корреспондент
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Мари-Луиза Эта.
Фото Global Look Press

Ассистент главного тренера «Униона» Мари-Луиза Эта стала первой женщиной-тренером, которая руководила командой в матче чемпионата Германии.

Это произошло в матче 19-го тура против «Дармштадта» (1:0). Главный тренер берлинцев Ненад Бьелица пропускал встречу из-за дисквалификации.

32-летняя Эта вошла в тренерский штаб «Униона» в ноябре 2023 года. Также она стала первой женщиной, вошедшей в тренерский штаб команды в матче мужской Лиги чемпионов.

«Унион» после 19 матчей занимает 15-е место в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 17 очков.

ФК Унион Берлин
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Хет-трик Фюллькруга принес «Боруссии» победу над «Бохумом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 19 15 4 0 50-14 49
2
 Бавария 19 15 2 2 56-18 47
3
 Штутгарт 19 12 1 6 43-25 37
4
 Боруссия Д 19 10 6 3 40-26 36
5
 РБ Лейпциг 19 10 3 6 42-26 33
6
 Айнтрахт Ф 19 8 7 4 30-22 31
7
 Фрайбург 19 8 4 7 25-31 28
8
 Хоффенхайм 19 7 4 8 35-37 25
9
 Вердер 19 6 5 8 28-32 23
10
 Хайденхайм 19 6 5 8 28-35 23
11
 Вольфсбург 19 6 4 9 23-30 22
12
 Боруссия М 19 5 6 8 35-38 21
13
 Аугсбург 19 5 6 8 28-36 21
14
 Бохум 19 4 8 7 21-37 20
15
 Унион Б 18 5 2 11 18-32 17
16
 Кельн 19 2 6 11 12-34 12
17
 Майнц 18 1 8 9 14-30 11
18
 Дармштадт 19 2 5 12 22-47 11
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2.02 22:30
Хайденхайм – Боруссия Д
 - : -
3.02 17:30
Бавария – Боруссия М
 - : -
3.02 17:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
3.02 17:30
Дармштадт – Байер
 - : -
3.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
3.02 17:30
Майнц – Вердер
 - : -
3.02 20:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
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Вольфсбург – Хоффенхайм
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Бавария

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Ян-Никлас Бесте

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Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 8
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Матей Маглица

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 16 2 4
Максенс Лакруа

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Николас Хефлер

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