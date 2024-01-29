Мари-Луиза Эта из «Униона» стала первой женщиной-тренером, руководившей командой в матче бундеслиги

Ассистент главного тренера «Униона» Мари-Луиза Эта стала первой женщиной-тренером, которая руководила командой в матче чемпионата Германии.

Это произошло в матче 19-го тура против «Дармштадта» (1:0). Главный тренер берлинцев Ненад Бьелица пропускал встречу из-за дисквалификации.

32-летняя Эта вошла в тренерский штаб «Униона» в ноябре 2023 года. Также она стала первой женщиной, вошедшей в тренерский штаб команды в матче мужской Лиги чемпионов.

«Унион» после 19 матчей занимает 15-е место в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 17 очков.