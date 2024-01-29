Мари-Луиза Эта из «Униона» стала первой женщиной-тренером, руководившей командой в матче бундеслиги
Ассистент главного тренера «Униона» Мари-Луиза Эта стала первой женщиной-тренером, которая руководила командой в матче чемпионата Германии.
Это произошло в матче 19-го тура против «Дармштадта» (1:0). Главный тренер берлинцев Ненад Бьелица пропускал встречу из-за дисквалификации.
32-летняя Эта вошла в тренерский штаб «Униона» в ноябре 2023 года. Также она стала первой женщиной, вошедшей в тренерский штаб команды в матче мужской Лиги чемпионов.
«Унион» после 19 матчей занимает 15-е место в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 17 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|19
|15
|4
|0
|50-14
|49
|
2
|Бавария
|19
|15
|2
|2
|56-18
|47
|
3
|Штутгарт
|19
|12
|1
|6
|43-25
|37
|
4
|Боруссия Д
|19
|10
|6
|3
|40-26
|36
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|10
|3
|6
|42-26
|33
|
6
|Айнтрахт Ф
|19
|8
|7
|4
|30-22
|31
|
7
|Фрайбург
|19
|8
|4
|7
|25-31
|28
|
8
|Хоффенхайм
|19
|7
|4
|8
|35-37
|25
|
9
|Вердер
|19
|6
|5
|8
|28-32
|23
|
10
|Хайденхайм
|19
|6
|5
|8
|28-35
|23
|
11
|Вольфсбург
|19
|6
|4
|9
|23-30
|22
|
12
|Боруссия М
|19
|5
|6
|8
|35-38
|21
|
13
|Аугсбург
|19
|5
|6
|8
|28-36
|21
|
14
|Бохум
|19
|4
|8
|7
|21-37
|20
|
15
|Унион Б
|18
|5
|2
|11
|18-32
|17
|
16
|Кельн
|19
|2
|6
|11
|12-34
|12
|
17
|Майнц
|18
|1
|8
|9
|14-30
|11
|
18
|Дармштадт
|19
|2
|5
|12
|22-47
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.02
|22:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|- : -
|3.02
|17:30
|
Бавария – Боруссия М
|- : -
|3.02
|17:30
|
Бохум – Аугсбург
|- : -
|3.02
|17:30
|
Дармштадт – Байер
|- : -
|3.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|3.02
|17:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
|3.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|4.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|- : -
|4.02
|19:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|23
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|13
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|16
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|14
|1
|5
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