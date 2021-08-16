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«Байер» подписал защитника сборной Эквадора Инкапье

18:38
Пьеро Инкапье. Фото Instagram
Пьеро Инкапье. Фото Instagram
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«Байер» заключил контракт с защитником аргентинского «Тальереса» и сборной Эквадора Пьеро Инкапье. Соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает сайт клуба.

В нынешнем сезоне Инкапье провел за «Тальерес» 19 матчей.

В составе сборной Эквадора 19-летний Инкапье сыграл пять матчей. Все они пришлись на Кубок Америка-2021, где защитник отыграл все игры в основном составе и без замен.

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Иван Шитик все материалы автора

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