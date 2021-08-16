«Байер» подписал защитника сборной Эквадора Инкапье
18:38
«Байер» заключил контракт с защитником аргентинского «Тальереса» и сборной Эквадора Пьеро Инкапье. Соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает сайт клуба.
В нынешнем сезоне Инкапье провел за «Тальерес» 19 матчей.
В составе сборной Эквадора 19-летний Инкапье сыграл пять матчей. Все они пришлись на Кубок Америка-2021, где защитник отыграл все игры в основном составе и без замен.
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