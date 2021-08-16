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Юлиан Дракслер может вернуться в бундеслигу

18:12
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Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер близок к возвращению в бундеслигу этим летом. Предметный интерес к игроку проявляет «Байер», сообщает Kicker.

Немецкий клуб уже начал переговоры с парижанами по поводу трансфера Дракслера и предложил 20 миллионов евро. Сам 27-летний полузащитник недавно продлил контракт до 2024 года и пока неизвестно, согласится ли он перейти в команду из Леверкузена.

Дракслер выступает за «ПСЖ» с января 2017 года. В сезоне-2020/21 немец провел 34 матча за парижан, на его счету 4 гола и 7 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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