Брат Марио Гетце Феликс попал в реанимацию. Он получил перелом черепа во время матча

В рамках третьего тура третьей бундеслиги берлинская «Виктория» дома разгромила «Кайзерслаутерн» со счетом 4:0.

На 73-й минуте произошел жесткий стык в центре поля, в результате которого полузащитник гостей Феликс Гетце оказался на газоне.

Футболиста немедленно госпитализировали в одну из клиник Берлина, где после обследования выявили перелом черепа и перевели в реанимацию, сообщает Bild.

Отметим, что Феликс Гетце — брат чемпиона мира в составе сборной Германии и игрока ПСВ Марио Гетце