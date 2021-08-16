Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Брат Марио Гетце Феликс попал в реанимацию. Он получил перелом черепа во время матча

22:02
Феликс Гетце. Фото ФК «Кайзерслаутерн».
Феликс Гетце. Фото ФК «Кайзерслаутерн».
Теги:

В рамках третьего тура третьей бундеслиги берлинская «Виктория» дома разгромила «Кайзерслаутерн» со счетом 4:0.

На 73-й минуте произошел жесткий стык в центре поля, в результате которого полузащитник гостей Феликс Гетце оказался на газоне.

Футболиста немедленно госпитализировали в одну из клиник Берлина, где после обследования выявили перелом черепа и перевели в реанимацию, сообщает Bild.

Отметим, что Феликс Гетце — брат чемпиона мира в составе сборной Германии и игрока ПСВ Марио Гетце

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Без Дзюбы, с Тюкавиным, Гильерме и Максименко. Состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022
Соболев — о вызове в сборную: «Нужно показывать хорошую игру, пока ее нет»
Карпин устраивает революцию в сборной России. В составе нет Дзюбы и Соболева, но есть Захарян и Тюкавин
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд