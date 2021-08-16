Брат Марио Гетце Феликс попал в реанимацию. Он получил перелом черепа во время матча
22:02
В рамках третьего тура третьей бундеслиги берлинская «Виктория» дома разгромила «Кайзерслаутерн» со счетом 4:0.
На 73-й минуте произошел жесткий стык в центре поля, в результате которого полузащитник гостей Феликс Гетце оказался на газоне.
Футболиста немедленно госпитализировали в одну из клиник Берлина, где после обследования выявили перелом черепа и перевели в реанимацию, сообщает Bild.
Отметим, что Феликс Гетце — брат чемпиона мира в составе сборной Германии и игрока ПСВ Марио Гетце
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