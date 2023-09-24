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Сегодня, 18:24

Дубль Бонифасе принес «Байеру» победу над «Хайденхаймом»

Алина Савинова
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«Байер» дома одержал победу над «Хайденхаймом» в матче 5-го тура бундеслиги — 4:1.

У хозяев отличились Йонас Хофманн, Амин Адли и Виктор Бонифасе, оформивший дубль. У гостей единственный гол забил Эрен Динкчи.

После этой игры «Баейр» поднялся на 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 13 очков. «Хайденхайм» идет на 13-й позиции, имея в активе 4 очка.

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
24 сент, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
4:1
Хайденхайм

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
Футбол
ФК Байер
1
1
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 4 1 0 18-4 13
2
 Байер 5 4 1 0 17-6 13
3
 Штутгарт 5 4 0 1 17-7 12
4
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 14-4 12
5
 Хоффенхайм 5 4 0 1 12-6 12
6
 Боруссия Д 5 3 2 0 9-5 11
7
 Вольфсбург 5 3 0 2 7-6 9
8
 Айнтрахт Ф 4 1 3 0 4-3 6
9
 Унион Б 5 2 0 3 9-9 6
10
 Вердер 5 2 0 3 8-10 6
11
 Фрайбург 4 2 0 2 5-10 6
12
 Аугсбург 5 1 2 2 9-13 5
13
 Хайденхайм 5 1 1 3 9-13 4
14
 Бохум 5 0 3 2 4-16 3
15
 Боруссия М 5 0 2 3 8-13 2
16
 Кельн 5 0 1 4 4-9 1
17
 Дармштадт 5 0 1 4 6-16 1
18
 Майнц 5 0 1 4 4-14 1
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22.09 21:30
Штутгарт – Дармштадт
 3 : 1
23.09 16:30
Аугсбург – Майнц
 2 : 1
23.09 16:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 0 : 1
23.09 16:30
Бавария – Бохум
 7 : 0
23.09 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 1 : 0
23.09 16:30
Унион Б – Хоффенхайм
 0 : 2
23.09 19:30
Вердер – Кельн
 2 : 1
24.09 16:30
Байер – Хайденхайм
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Гарри Кейн

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Виктор Бонифасе

Байер

 6
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Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 3
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 3
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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