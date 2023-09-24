Дубль Бонифасе принес «Байеру» победу над «Хайденхаймом»

«Байер» дома одержал победу над «Хайденхаймом» в матче 5-го тура бундеслиги — 4:1.

У хозяев отличились Йонас Хофманн, Амин Адли и Виктор Бонифасе, оформивший дубль. У гостей единственный гол забил Эрен Динкчи.

После этой игры «Баейр» поднялся на 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 13 очков. «Хайденхайм» идет на 13-й позиции, имея в активе 4 очка.