Дубль Бонифасе принес «Байеру» победу над «Хайденхаймом»
«Байер» дома одержал победу над «Хайденхаймом» в матче 5-го тура бундеслиги — 4:1.
У хозяев отличились Йонас Хофманн, Амин Адли и Виктор Бонифасе, оформивший дубль. У гостей единственный гол забил Эрен Динкчи.
После этой игры «Баейр» поднялся на 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 13 очков. «Хайденхайм» идет на 13-й позиции, имея в активе 4 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|18-4
|13
|
2
|Байер
|5
|4
|1
|0
|17-6
|13
|
3
|Штутгарт
|5
|4
|0
|1
|17-7
|12
|
4
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
5
|Хоффенхайм
|5
|4
|0
|1
|12-6
|12
|
6
|Боруссия Д
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
7
|Вольфсбург
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|
9
|Унион Б
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|
10
|Вердер
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
11
|Фрайбург
|4
|2
|0
|2
|5-10
|6
|
12
|Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|
13
|Хайденхайм
|5
|1
|1
|3
|9-13
|4
|
14
|Бохум
|5
|0
|3
|2
|4-16
|3
|
15
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|8-13
|2
|
16
|Кельн
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
17
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|
18
|Майнц
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.09
|21:30
|
Штутгарт – Дармштадт
|3 : 1
|23.09
|16:30
|
Аугсбург – Майнц
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|0 : 1
|23.09
|16:30
|
Бавария – Бохум
|7 : 0
|23.09
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|1 : 0
|23.09
|16:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|0 : 2
|23.09
|19:30
|
Вердер – Кельн
|2 : 1
|24.09
|16:30
|
Байер – Хайденхайм
|4 : 1
|24.09
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|6
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|3
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
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