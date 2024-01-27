«Байер» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»

«Байер» на своем поле сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 19-го тура немецкой бундеслиги — 0:0.

«Байер» (49 очков) продолжает лидировать в бундеслиге. Отрыв от «Баварии», занимающей второе место, составляет 2 очка.

Команда Хаби Алонсо не проигрывает уже в 27 матчах во всех турнирах подряд. Леверкузенцы все еще не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне.

«Боруссия» (21) поднялась на 12-е место в турнирной таблице.