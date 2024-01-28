Стало известно, сколько пропустит игрок «Баварии» Коман из-за травмы колена
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман травмировал колено в матче 19-го тура бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2), сообщает сайт мюнхенского клуба.
В клубе сообщают, что у французского футболиста диагностировали разрыв внутренней боковой связки колена.
«Восстановление займет 2-3 месяца», — сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.
В этом сезоне 27-летний Коман провел 24 игры за «Баварию» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|19
|15
|4
|0
|50-14
|49
|
2
|Бавария
|19
|15
|2
|2
|56-18
|47
|
3
|Штутгарт
|19
|12
|1
|6
|43-25
|37
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|10
|3
|6
|42-26
|33
|
5
|Боруссия Д
|18
|9
|6
|3
|37-25
|33
|
6
|Айнтрахт Ф
|19
|8
|7
|4
|30-22
|31
|
7
|Фрайбург
|19
|8
|4
|7
|25-31
|28
|
8
|Хоффенхайм
|19
|7
|4
|8
|35-37
|25
|
9
|Вердер
|19
|6
|5
|8
|28-32
|23
|
10
|Хайденхайм
|19
|6
|5
|8
|28-35
|23
|
11
|Вольфсбург
|19
|6
|4
|9
|23-30
|22
|
12
|Боруссия М
|19
|5
|6
|8
|35-38
|21
|
13
|Аугсбург
|19
|5
|6
|8
|28-36
|21
|
14
|Бохум
|18
|4
|8
|6
|20-34
|20
|
15
|Унион Б
|17
|4
|2
|11
|17-32
|14
|
16
|Кельн
|19
|2
|6
|11
|12-34
|12
|
17
|Майнц
|18
|1
|8
|9
|14-30
|11
|
18
|Дармштадт
|18
|2
|5
|11
|22-46
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Майнц
|1 : 0
|27.01
|17:30
|
Аугсбург – Бавария
|2 : 3
|27.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Хайденхайм
|1 : 1
|27.01
|17:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|5 : 2
|27.01
|17:30
|
Вердер – Фрайбург
|3 : 1
|27.01
|17:30
|
Вольфсбург – Кельн
|1 : 1
|27.01
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|0 : 0
|28.01
|17:30
|
Унион Б – Дармштадт
|- : -
|28.01
|19:30
|
Боруссия Д – Бохум
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|23
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|13
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|15
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|14
|1
|5
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