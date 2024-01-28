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Сегодня, 10:35

Стало известно, сколько пропустит игрок «Баварии» Коман из-за травмы колена

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман травмировал колено в матче 19-го тура бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2), сообщает сайт мюнхенского клуба.

В клубе сообщают, что у французского футболиста диагностировали разрыв внутренней боковой связки колена.

«Восстановление займет 2-3 месяца», — сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

В этом сезоне 27-летний Коман провел 24 игры за «Баварию» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Кингсли Коман
Футбол
ФК Бавария
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Неделя

«Байер» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 19 15 4 0 50-14 49
2
 Бавария 19 15 2 2 56-18 47
3
 Штутгарт 19 12 1 6 43-25 37
4
 РБ Лейпциг 19 10 3 6 42-26 33
5
 Боруссия Д 18 9 6 3 37-25 33
6
 Айнтрахт Ф 19 8 7 4 30-22 31
7
 Фрайбург 19 8 4 7 25-31 28
8
 Хоффенхайм 19 7 4 8 35-37 25
9
 Вердер 19 6 5 8 28-32 23
10
 Хайденхайм 19 6 5 8 28-35 23
11
 Вольфсбург 19 6 4 9 23-30 22
12
 Боруссия М 19 5 6 8 35-38 21
13
 Аугсбург 19 5 6 8 28-36 21
14
 Бохум 18 4 8 6 20-34 20
15
 Унион Б 17 4 2 11 17-32 14
16
 Кельн 19 2 6 11 12-34 12
17
 Майнц 18 1 8 9 14-30 11
18
 Дармштадт 18 2 5 11 22-46 11
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
26.01 22:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 1 : 0
27.01 17:30
Аугсбург – Бавария
 2 : 3
27.01 17:30
Хоффенхайм – Хайденхайм
 1 : 1
27.01 17:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 5 : 2
27.01 17:30
Вердер – Фрайбург
 3 : 1
27.01 17:30
Вольфсбург – Кельн
 1 : 1
27.01 20:30
Байер – Боруссия М
 0 : 0
28.01 17:30
Унион Б – Дармштадт
 - : -
28.01 19:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 23
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 13
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 8
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 15 2 4
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 2
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 14 1 5
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