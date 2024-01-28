Стало известно, сколько пропустит игрок «Баварии» Коман из-за травмы колена

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман травмировал колено в матче 19-го тура бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2), сообщает сайт мюнхенского клуба.

В клубе сообщают, что у французского футболиста диагностировали разрыв внутренней боковой связки колена.

«Восстановление займет 2-3 месяца», — сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

В этом сезоне 27-летний Коман провел 24 игры за «Баварию» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.