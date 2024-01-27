Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:46

Матч бундеслиги остановили на 14 минут из-за травмы ассистента арбитра после попадания мячом в лицо

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Матч между «Вольфсбургом» и «Кельном» (1:1) в 19-м туре бундеслиги прервали из-за травмы ассистента главного арбитра.

На 14-й минуте защитник «Кельна» Максим Финкграфе, выбивая мяч в аут, попал в лицо ассистенту главного арбитра Торбену Зиверу. После этого судья некоторое время не мог прийти в себя, после чего его увели в подтрибунное помещение.

Игра продолжилась примерно через 14 минут.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
27 янв, 17:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:1
Кельн

Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Кельн
1
0
Читайте также
Самый знаменитый спортсмен-трансгендер рвется на Олимпиаду через суд
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отмечает 50-летие
Умерла актриса Вера Молчанова
Путин заявил о намерении России сделать всё для окончательного искоренения нацизма
На Украине признали подлинность списка военнопленных на борту сбитого Ил-76
Бойцы ВС РФ захватили натовский БТР в бою под Артемовском
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хет-трик Ундава принес «Штутгарту» разгромную победу над «Лейпцигом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 18 15 3 0 50-14 48
2
 Бавария 19 15 2 2 56-18 47
3
 Штутгарт 19 12 1 6 43-25 37
4
 РБ Лейпциг 19 10 3 6 42-26 33
5
 Боруссия Д 18 9 6 3 37-25 33
6
 Айнтрахт Ф 19 8 7 4 30-22 31
7
 Фрайбург 19 8 4 7 25-31 28
8
 Хоффенхайм 19 7 4 8 35-37 25
9
 Вердер 19 6 5 8 28-32 23
10
 Хайденхайм 19 6 5 8 28-35 23
11
 Вольфсбург 19 6 4 9 23-30 22
12
 Аугсбург 19 5 6 8 28-36 21
13
 Боруссия М 18 5 5 8 35-38 20
14
 Бохум 18 4 8 6 20-34 20
15
 Унион Б 17 4 2 11 17-32 14
16
 Кельн 19 2 6 11 12-34 12
17
 Майнц 18 1 8 9 14-30 11
18
 Дармштадт 18 2 5 11 22-46 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.01 22:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 1 : 0
27.01 17:30
Аугсбург – Бавария
 2 : 3
27.01 17:30
Хоффенхайм – Хайденхайм
 1 : 1
27.01 17:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 5 : 2
27.01 17:30
Вердер – Фрайбург
 3 : 1
27.01 17:30
Вольфсбург – Кельн
 1 : 1
27.01 20:30
Байер – Боруссия М
 - : -
28.01 17:30
Унион Б – Дармштадт
 - : -
28.01 19:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 23
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 13
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 8
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 15 2 4
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 2
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 14 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости