Матч бундеслиги остановили на 14 минут из-за травмы ассистента арбитра после попадания мячом в лицо
Матч между «Вольфсбургом» и «Кельном» (1:1) в 19-м туре бундеслиги прервали из-за травмы ассистента главного арбитра.
На 14-й минуте защитник «Кельна» Максим Финкграфе, выбивая мяч в аут, попал в лицо ассистенту главного арбитра Торбену Зиверу. После этого судья некоторое время не мог прийти в себя, после чего его увели в подтрибунное помещение.
Игра продолжилась примерно через 14 минут.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|18
|15
|3
|0
|50-14
|48
|
2
|Бавария
|19
|15
|2
|2
|56-18
|47
|
3
|Штутгарт
|19
|12
|1
|6
|43-25
|37
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|10
|3
|6
|42-26
|33
|
5
|Боруссия Д
|18
|9
|6
|3
|37-25
|33
|
6
|Айнтрахт Ф
|19
|8
|7
|4
|30-22
|31
|
7
|Фрайбург
|19
|8
|4
|7
|25-31
|28
|
8
|Хоффенхайм
|19
|7
|4
|8
|35-37
|25
|
9
|Вердер
|19
|6
|5
|8
|28-32
|23
|
10
|Хайденхайм
|19
|6
|5
|8
|28-35
|23
|
11
|Вольфсбург
|19
|6
|4
|9
|23-30
|22
|
12
|Аугсбург
|19
|5
|6
|8
|28-36
|21
|
13
|Боруссия М
|18
|5
|5
|8
|35-38
|20
|
14
|Бохум
|18
|4
|8
|6
|20-34
|20
|
15
|Унион Б
|17
|4
|2
|11
|17-32
|14
|
16
|Кельн
|19
|2
|6
|11
|12-34
|12
|
17
|Майнц
|18
|1
|8
|9
|14-30
|11
|
18
|Дармштадт
|18
|2
|5
|11
|22-46
|11
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Майнц
|1 : 0
|27.01
|17:30
|
Аугсбург – Бавария
|2 : 3
|27.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Хайденхайм
|1 : 1
|27.01
|17:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|5 : 2
|27.01
|17:30
|
Вердер – Фрайбург
|3 : 1
|27.01
|17:30
|
Вольфсбург – Кельн
|1 : 1
|27.01
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|- : -
|28.01
|17:30
|
Унион Б – Дармштадт
|- : -
|28.01
|19:30
|
Боруссия Д – Бохум
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|23
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|13
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|15
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|14
|1
|5
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