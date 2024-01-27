Матч бундеслиги остановили на 14 минут из-за травмы ассистента арбитра после попадания мячом в лицо

Матч между «Вольфсбургом» и «Кельном» (1:1) в 19-м туре бундеслиги прервали из-за травмы ассистента главного арбитра.

На 14-й минуте защитник «Кельна» Максим Финкграфе, выбивая мяч в аут, попал в лицо ассистенту главного арбитра Торбену Зиверу. После этого судья некоторое время не мог прийти в себя, после чего его увели в подтрибунное помещение.

Игра продолжилась примерно через 14 минут.