В бундеслиге из-за болельщиков задержали начало матча между «Байером» и «Баварией»

Матч «Байер» — «Бавария» в 21-м туре немецкой бундеслиги не стартовал в назначенное время.

Начало игры задержали на 8 минут из-за протестов болельщиков, которые забросали поле посторонними предметами.

Ранее 10 февраля уже прерывались два матча бундеслиги: «Унион» — «Вольфсбург» (1:0) и «Боруссии» Менхенгладбах — «Дармштадт» (0:0) . А 9 февраля была остановлена игра между «Боруссией» и «Фрайбургом».

Подобные ситуации повторяются в матче первой и второй бундеслиги уже несколько месяцев.

Фанаты протестуют против сделки о продаже 8 процентов на телетрансляции первой и второй бундеслиг в обмен на инвестиционный капитал. Немецкие клубы проголосовали за сделку в декабре. Болельщики опасаются, что частные инвесторы могут отрицательно повлиять на лигу.