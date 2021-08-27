«Бавария» ведет переговоры по защитнику «Боруссии» из Менхенгладбаха Гинтеру

«Бавария» хочет подписать защитника менхенгладбахской «Боруссии» Маттиаса Гинтера, сообщает Sky Sport Deutschland. Мюнхенский клуб уже ведет переговоры о переходе 27-летнего футболиста.

В «Баварии» решили подписать немца в летнее трансферное окно, но в случае, если совершить сделку до 31 августа не удастся, Гинтер перейдет в «Баварию» бесплатно летом 2022 года, когда истекает срок его контракта с «Боруссией».

В прошлом сезоне Маттиас Гинтер провел за команду из Гладбаха 46 поединков, в которых ему удалось забить 2 гола и отдать 1 результативную передачу.