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Гвардиола: «Несмотря на свой возраст, на сегодня Холанн — один из лучших нападающих мира»

09:37
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Несмотря на свой возраст, на сегодня это один из лучших нападающих мира. Он может забить правой, левой в результате контратаки или действий в штрафной. Фантастический нападающий, и все это знают», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Холанн стал лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2020/21 по версии УЕФА. В минувшем розыгрыше турнира норвежец стал лучшим бомбардиром, забив 10 мячей в восьми матчах.

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Сергей Разин все материалы автора

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