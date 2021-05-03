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«Бавария» со следующего сезона откажется от реализации бумажных билетов

13:23
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«Бавария» намерена прекратить реализацию билетов в бумажной и пластиковой форме со следующего сезона. Болельщики смогут использовать при желании любой вид билетов, сообщил финансовый директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрезен.

«Так как экологичность, сохранение ресурсов и сокращение выбросов CO2 являются центральными задачами «Баварии» и в вопросе продажи билетов, мы решили больше не предлагать распечатанные билеты на наши домашние матчи на «Альянц Арене», — цитирует Дрезена Twitter Bayern & Germany.

После 31 тура чемпионата Германии «Бавария» с 71 баллом лидирует в турнирной таблице.

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