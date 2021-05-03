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«Боруссия» готова продать Санчо за 90 миллионов евро

11:20
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Руководство дортмундской «Боруссии» готово продать полузащитника Джейдона Санчо в летнее трансферное окно за 90 миллионов евро, сообщает Sport 1.

По данным источника, руководство клуба готово продать игрока, если немецкая команда успеет найти ему замену. Сообщалось, что футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед». Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне 21-летний футболист участвовал в 34 матчах за «Боруссию». Он забил 12 голов и отдал 18 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/

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