Упамекано рассказал, почему выбрал «Баварию»
15:52
Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Баварии». Игроком интересовались «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».
«Уверен, что хочу остаться в Германии и Бундеслиге. Мне здесь все нравится: уровень игры, болельщики, стадионы. Когда такой клуб, как «Бавария», выходит на связь, начинаешь испытывать гордость», — цитирует Упамекано Sportbuzzer.
В феврале этого года «Бавария» объявила о заключении контракта с Упамекано. Его соглашение рассчитано до лета 2026 года. За игрока клуб заплатит 42 миллиона евро.
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