Упамекано рассказал, почему выбрал «Баварию»

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Баварии». Игроком интересовались «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».

«Уверен, что хочу остаться в Германии и Бундеслиге. Мне здесь все нравится: уровень игры, болельщики, стадионы. Когда такой клуб, как «Бавария», выходит на связь, начинаешь испытывать гордость», — цитирует Упамекано Sportbuzzer.

В феврале этого года «Бавария» объявила о заключении контракта с Упамекано. Его соглашение рассчитано до лета 2026 года. За игрока клуб заплатит 42 миллиона евро.