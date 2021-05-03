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Упамекано рассказал, почему выбрал «Баварию»

15:52
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Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Баварии». Игроком интересовались «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».

«Уверен, что хочу остаться в Германии и Бундеслиге. Мне здесь все нравится: уровень игры, болельщики, стадионы. Когда такой клуб, как «Бавария», выходит на связь, начинаешь испытывать гордость», — цитирует Упамекано Sportbuzzer.

В феврале этого года «Бавария» объявила о заключении контракта с Упамекано. Его соглашение рассчитано до лета 2026 года. За игрока клуб заплатит 42 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.sportbuzzer.de/

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